Gewusst? Das sind Prinz William und Kates Lieblingsgerichte

Liebe geht bekanntlich durch den Magen – auch bei Prinz William (40) und Herzogin Kate (40)! Obwohl das royale Ehepaar einen persönlichen Koch hat, gehört das Kochen zu Williams und Kates leidenschaftlichen Hobbys. Aber auch ihre Kinder Prinz George (8), Prinzessin Charlotte (7) und Prinz Louis (4) helfen gerne in der königlichen Küche. Von gesunden Frühstücksgetränken zum leckeren Mittagsessen – das steht bei der königlichen Familie auf dem Essenstisch!

Wie Hello! berichtete, isst Prinz William gerne mal ein Steak. "Ich mag es medium-rare, also ziemlich lebendig", schwärmte der Enkel der Queen (96). Seine Ehefrau wiederum soll Smoothies zum Frühstück und Brathähnchen sehr mögen – wie ihre Schwägerin Herzogin Meghan (40)! Aus Grünkohl, Spirulina, Matcha, Spinat, Römersalat, Korianderblättern und Blaubeeren mixt sich die Dreifach-Mama regelmäßig ein leckeres Morgengetränk zusammen. Sowohl William und Kate als auch ihre Kids lieben frische Pasta, aber auch das Chutney von Kates Großmutter kommt immer gut bei der royalen Familie an!

Aber was gibt es, wenn die Royals selber in der Küche stehen? Bereits 2017 sprach William über seine Kochkünste. "Ich koche gerne, aber ich bin nicht sehr gut", scherzte der 40-Jährige. Kate wiederum backt am liebsten die Geburtstagskuchen ihrer Kids. "Es ist ein bisschen zur Tradition geworden, dass ich bis Mitternacht aufbleibe und lächerliche Mengen an Kuchenteig und Zuckerguss mache. Aber ich liebe es", berichtete Kate in der Show "A Berry Royal Christmas".

Instagram / dukeandduchessofcambridge Prinz William mit seinen Kindern Prinzessin Charlotte, Prinz Louis und Prinz George

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William

Getty Images Herzogin Kate, Prinz William und ihre Kinder bei der Militärparade im Juni 2022

