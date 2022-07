Nach "Temptation Island"-Drama mit Marob: Laura ist vergeben

Laura ist in festen Händen! Die Temptation Island-Verführerin wickelte den vergebenen Kandidaten Marc-Robin in der Show um den Finger. Der Tattoo-Liebhaber schien sich sogar ein wenig in die Tänzerin verguckt zu haben. Die Beauty hatte aber keine romantischen Absichten, sondern wollte ihn nur auf die Probe stellen. Nach dem TV-Treuetest kam es zwischen den beiden sogar zu einem kleinen Netz-Zoff. Nun ist die Influencerin aber wieder frisch verliebt – ihren Auserwählten kennt man auch aus der diesjährigen "Temptation Island"-Staffel!

Schon seit wenigen Wochen kursiert das Gerücht, dass Laura mit dem "Temptation Island"-Verführer Jonny Jaspers anbandeln soll – das bestätigte sie nun in ihrer Instagram-Story. "Ich wollte euch nichts verheimlichen. Es ist nur sehr frisch und ich wollte erst dann darüber sprechen, wenn mir danach ist", teilte die Reality-TV-Bekanntheit ihrer Community mit – diese Möglichkeit sei ihr aber leider genommen worden. "Aber ja, es stimmt. Das sage ich hier jetzt einmal", offenbarte Laura.

Weiterhin bat Laura ihre Fangemeinde darum, ihr Zeit zu geben, um alles zu festigen – Einblicke in ihre Beziehung wolle sie dementsprechend erst teilen, wenn sie sich danach fühle. Jonny äußerte sich bislang noch nicht eindeutig dazu.

RTL Marc-Robin und Laura bei "Temptation Island"

RTL / Frank J. Fastner Jonny, "Temptation Island"-Verführer 2022

Instagram / laura__pkr "Temptation Island"-Verführerin Laura im Juni 2022

