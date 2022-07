Schön normal! Jennifer Lopez und Ben Affleck auf Flohmarkt

So gewöhnlich verbringen Jennifer Lopez (52) und Ben Affleck (49) ihre Freizeit! 2021 feierten die Sängerin und der Schauspieler ihr großes Liebes-Comeback. Inzwischen ist das Traumpaar auch wieder verlobt und will bald heiraten. Ihre Fans freuen sich natürlich über jedes Update und jeden Pärchenauftritt der beiden. Für alle, die sich schon mal gefragt haben, wie die beiden Superstars so ihre freien Wochenenden verbringen, kommt hier die Antwort: J.Lo und Ben haben am Sonntag einen Flohmarkt besucht.

Paparazzi hielten den herrlich normalen Vormittag des Paares auf Fotos fest: Jennifer und Ben flanierten mit seinen Kids über den Melrose Trading Post Flohmarkt in Los Angeles. Die Truppe war offenbar bester Laune und genoss die Sonne und das Stöbern. Ein Bild zeigt den 49-Jährigen und seinen Sohn Samuel beim Kramen an einem Ein-Dollar-Tisch. Besonders süß sind aber die Aufnahmen des Paares, weil sie so viel Körperkontakt halten: Jen nimmt ihren Schatz hier entweder an der Hand oder hakt sich bei ihm ein.

Passend zu ihrem Ausflug wählten die zwei ziemlich entspannte Kleidung. Ben trug ein schlichtes Outfit aus einer hellgrauen Hose, einem weißen T-Shirt und hellen Sneakern. Jennifer kombinierte einen luftigen Maxirock im Boho-Stil mit einem schwarzen Langarmshirt und Sandalen mit Keilabsatz. Ihre Haare trug sie ganz locker in einem Pferdeschwanz und ihre Augen schützte sie mit einer Pilotensonnenbrille.

X17 / ActionPress Jennifer Lopez und Ben Affleck auf einem Flohmarkt in Los Angeles

