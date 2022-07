Wegen Ex Arielle: Didi sah seinen Sohn sechs Monate nicht

Er darf seinen Sohn nicht sehen. Veron Didi und Arielle Rippegather (31) kamen vor rund einem Jahr zusammen. Doch ihre Beziehung stand unter keinem guten Stern: Didis Ex-Freundin und Mutter von einem seiner Kinder untersagte Arielle den Kontakt zu Didis Sohn – aufgrund ihrer Transsexualität. Während der vergangenen #CoupleChallenge-Staffel trennten sich Didi und Arielle schließlich. Wie sich nun herausstellt, untersagt die Kindsmutter aber auch Didi weiterhin den Kontakt zu seinem eigenen Sohn.

In einem Interview mit Promiflash gestand der Claudias House of Love-Teilnehmer: "Sie hat ein Problem damit, dass ich überhaupt mit Arielle irgendetwas zu tun hatte. Und das Problem besteht immer noch, auch wenn ich nichts mehr mit Arielle zu tun habe.” Den Kontakt durfte er bereits während der Beziehung mit der ehemaligen DSDS-Teilnehmerin nicht mehr halten. “Ich kann meinen Sohn seit fast fünf oder sechs Monaten nicht mehr sehen. Schon vor '#CoupleChallenge' konnte ich ihn nicht sehen", teilte Didi verzweifelt mit.

All dieser Stress und Frust für eine Beziehung, die Didis eigenen Angaben zufolge sehr schnell zum Scheitern verurteilt war. So gestand er vergangenen Monat: "Ich muss ehrlicherweise sagen: Unsere Beziehung war keine richtige Beziehung. Am Anfang war es so, aber dann haben wir schnell festgestellt, es funktioniert nicht, es geht nicht." Eine Trennung hätten er und Arielle jedoch trotzdem herauszögern wollen.

Instagram / ariellerippegather_official Veron Didi und Arielle Rippegather

ActionPress Veron Didi auf der Fashion Week in Berlin 2022

Instagram / didi_promi.auf.datingkurs.2020 Veron Didi, Kandidat bei "Claudias House of Love"

