Wie süß! Hier schlafen North und Chicago West Nase an Nase

Bei so viel Geschwisterliebe kann Kim Kardashian (41) nur dahinschmelzen! Zusammen mit Kanye West (45) hat die Reality-TV-Bekanntheit vier Kinder – ihre Töchter North (9) und Chicago (4) sowie ihre Söhne Saint (6) und Pslam (3). Den Alltag mit ihrem Nachwuchs, wie etwa deren spektakulären Geburtstagspartys, teilt die Influencerin auch mit ihrer Community im Netz. Jetzt zeigte Kim ihren Followern einen besonders süßen Moment unter Schwestern: Sie postete ein Foto, auf dem North und Chicago schlafend miteinander kuscheln.

Via Instagram veröffentlichte die 41-Jährige den Schnappschuss der Schwestern. Darauf sind die neunjährige North und ihre jüngere Schwester zu sehen, wie sie Nase an Nase schlafen. Von diesem Anblick ist ihre Mutter ganz entzückt. "Als ich heute Morgen aufwachte, schliefen meine Mädchen so in meinem Bett! Es gibt nichts Besseres!", schwärmte der Keeping up with the Kardashians-Star.

Auch ihre Fans sind von diesem Beitrag ganz verzückt. "Bezaubernde Mädels" und "Oh, so süß!", stimmten einige Follower mit ein. Andere hingegen hatten Bedenken, was das Bild angeht. Sie finden, Kim verletzt die Privatsphäre ihrer Kinder: "Stellt euch vor, ihr könnt nicht einmal im eigenen Bett ein Nickerchen machen, ohne befürchten zu müssen, dass ein Foto aufgenommen und mit Millionen von Menschen geteilt wird."

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Kanye West mit ihren vier Kindern

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit North und Chicago West

Instagram / https://www.instagram.com/kimkardashian/ Kim Kardashian mit ihren Kids

