Glamping und Privatjet: So krass war North Wests Geburtstag!

Von solch einem Geburtstag träumt wohl jeder! Seit Kim Kardashian (41) die Scheidung von ihrem Ex Kanye West (45) eingereicht hat, steht für die Reality-TV-Bekanntheit vor allem eine Sache im Mittelpunkt: ihre Kids! Das teilt die The Kardashians-Darstellerin immer wieder mit niedlichen Eindrücken ihrer vier Sprösslinge im Netz. Vor allem zum neunten Geburtstag ihrer ältesten Tochter North West (9) hat sich Kim etwas ganz Besonderes einfallen lassen!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte die 41-Jährige am Montag einige Bilder und Videos von der Geburtstagsparty ihrer Tochter – denn ganz nach dem Motto "Camp North" hatte Kim einen ziemlich coolen Wochenendtrip in die Wildnis für das Geburtstagskind und dessen Freundinnen geplant. Dabei gab es nicht nur einen Privatjet in Richtung Glamping, Mega-Seilrutschen und schnelle Schlauchboote, sondern auch extra angefertigte Schlafanzüge mit "Camp North"-Aufdruck für alle Partygäste.

Bereits zu Norths Ehrentag am 15. Juni machte Kim ihrer Tochter bereits eine süße Liebeserklärung im Netz. "Alles Gute zum Geburtstag, mein Baby, meine beste Freundin, mein Ein und Alles. Es gibt niemanden wie dich! Das ehrlichste, kreativste, albernste Mädchen mit dem besten Herzen", schwärmte die Unternehmerin und brachte damit ihre Liebe zum Ausdruck.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashians Privatjet für Norths Geburtstag

Instagram / kimkardashian North West und ihre Geburtstagsgäste im Juni 2022

Instagram / kimkardashian North West und Kim Kardashian

