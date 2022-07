"Distanz wird guttun": Krise bei Tommy Pedroni und Sandra?

Hängt bei Tommy Pedroni und Sandra Sicora (30) etwa der Haussegen schief? Die Reality-TV-Stars lernten sich im vergangenen Jahr bei Ex on the Beach kennen. Wenige Monate nach Ende der Ausstrahlung machten die Turteltauben im September 2021 ihre Liebe offiziell. Seit dem Paar-Outing beweisen die Influencerin und der Franzose regelmäßig mit süßen Fotos im Netz, wie verliebt sie ineinander sind. Doch nach Sandras neuesten Postings sind die Fans total besorgt: Machen Tommy und sie etwa eine Krise durch?

In ihrer Instagram-Story veranstaltete die 30-Jährige nun eine Fragerunde. Einige Follower interessierten sich dabei ganz besonders dafür, warum es kaum gemeinsamen Pärchen-Content mehr mit ihrem Tommy gibt. Normalerweise verbringt die Beauty schließlich viel Zeit mit ihrem Liebsten in seiner Heimat Nizza. "Zurzeit bin ich in Köln. Eine kleine Distanz wird uns beiden guttun", gab Sandra ehrlich zu. Mehr wolle sie aber noch nicht dazu sagen.

Bereits vor wenigen Tagen hatte die einstige #CoupleChallenge-Teilnehmerin ein paar kryptische Zeilen im Netz geteilt, die auf eine Liebeskrise hindeuten. Zu einem Schnappschuss von sich schrieb sie: "Ich will einfach nur glücklich sein. Nicht verwirrt, nicht verletzt, nicht gestresst, einfach nur glücklich."

Anzeige

Instagram / sandra.sicora Sandra Sicora, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / sandra.sicora Tommy Pedroni und Sandra Sicora, Reality-TV-Stars

Anzeige

Instagram / sandra.sicora Sandra Sicora, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de