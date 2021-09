Sandra (29) und Tommy Pedroni stehen offiziell zu ihrer Liebe! In den vergangenen Wochen machte die Ex on the Beach-Beauty ein großes Geheimnis aus ihrem Beziehungsstatus. Immer wieder betonte sie, sich dazu aktuell nicht äußern zu dürfen. Klar, dass da die Vermutung nahelag, dass zwischen ihr und TV-Flirt Tommy wieder etwas läuft. Immerhin war der zuletzt Teil von Are You The One – Reality Stars in Love und durfte deshalb bis nach der Reunion-Show vertraglich nichts zu Liebes-News sagen. Jetzt hat das Versteckspiel aber ein Ende: Sandra teilt das erste Pärchenbild.

"Endlich müssen wir uns nicht mehr verstecken. Bitte bleib für immer!", schreibt die Kölnerin auf ihrem Instagram-Profil zu einem Foto, das sie in den Armen ihres Liebsten zeigt. Zwar hatte der Franzose in der Reunion-Sendung bereits bestätigt, dass er und Sandra zusammen sind, auf Social Media hatten sie sich aber noch nicht gemeinsam gezeigt. "Du bist etwas Besonderes für mich! Die Zeit mit dir ist unbeschreiblich schön, ich genieße jeden Moment mit dir", gerät die brünette Beauty regelrecht ins Schwärmen.

Aktuell führt das Paar zwar eine Fernbeziehung – das scheint den Turteltauben aber wenig auszumachen. "Wir haben uns auf eine besondere Art kennengelernt. 1.139 Kilometer liegen zwischen unseren Wohnorten. Wenn die Liebe echt ist, ist die Entfernung egal, denn keine Entfernung der Welt kann mein Herz von dir trennen", betont die 29-Jährige und fügt am Ende ein "Ich liebe dich" hinzu. Damit sind die drei magischen Worte also auch schon gefallen.

Anzeige

TVNow Sandra und Tommy, "Ex on the Beach"-Teilnehmer

Anzeige

TVNOW Sandra und Tommy bei "Ex on the Beach"

Anzeige

TVNow Sandra und Tommy bei "Ex on the Beach"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de