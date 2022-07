Große Hilfe mit Baby: Sharna schwärmt von Brian Austin Green

Sharna Burgess (37) könnte nicht glücklicher sein, dass Brian Austin Green (48) der Vater ihres Kindes ist! Vor ein paar Tagen sind die Dancing with the Stars-Bekanntheit und der Schauspieler erstmals gemeinsam Eltern geworden: Der kleine Mann heißt Zane Walker Green. Während es für die Tänzerin der erste Nachwuchs ist, hat der Beverly Hills, 90210-Star noch vier weitere Kinder aus vorherigen Beziehungen – drei davon mit Megan Fox (36). Dass Brian bereits ein erfahrener und auch hingebungsvoller Papa ist, hilft Neu-Mama Sharna ungemein...

In ihrer Instagram-Story widmete sie ihrem Partner jetzt liebevolle Worte: "Ich bin so unglaublich dankbar dafür, dass ich Brian bei all dem an meiner Seite habe – er macht einfach alles, was wir brauchen und noch viel mehr", schwärmte Sharna. "Ich liebe dich, Baby und ich weiß sehr zu schätzen, was du gerade alles für uns tust. Ich könnte diese Phase unseres Lebens gerade nicht mehr lieben... die Glückseligkeit, das Kuscheln, die fast schon unerträgliche Liebe."

Dazu veröffentlichte Sharna ein zauberhaftes Foto: Papa Brian liegt hier neben seinem kleinen Sohn im Bett, beide schlafen offenbar tief und fest. Die Beauty erklärte: "Das hier konnte ich übrigens nur aufnehmen, weil Daddy Mummy eine freie Nacht geschenkt und alle Fütterungen übernommen hat. Ich habe eine ganze Nacht durchgeschlafen, das war wirklich ein großes Geschenk."

Instagram / sharnaburgess Sharna Burgess mit ihrem Sohn Zane

Instagram / sharnaburgess Sharna Burgess und Brian Austin Green im Juli 2021

Instagram / sharnaburgess Die Tänzerin Sharna Burgess im Februar 2022

