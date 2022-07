Nach Gewichtsverlust: Kim Kardashian zeigt ihre Mini-Taille!

Kim Kardashian (41) stellt ihren erschlankten Körper zur Schau! Die Reality-TV-Bekanntheit nahm in den vergangenen Monaten eine ganze Menge ab. Auf der Met Gala trug sie ein Kleid, das einst Marilyn Monroe (✝36) gehört hatte. Um in die Robe zu passen, musste die Unternehmerin allerdings eine ganze Menge abnehmen: In nur ein paar Wochen speckte die Beauty fast zehn Kilo ab. Für die radikale Diät erntete sie eine Menge Kritik. Nun setzte Kim ihre Mini-Taille aufs Neue in Szene.

Paparazzi lichteten die 41-Jährige und ihre Tochter North West (9) in Paris ab. Auf den Aufnahmen, die unter anderem Mail Online vorliegen, kommt Kims schmale Taille besonders gut zur Geltung. Das coole Duo besuchte wohl eine Dior-Fashionshow – zu diesem Anlass hat die Influencerin sich in eine neongrüne Leggings und ein Camouflage-Shirt gehüllt.

Kim hatte für ihre radikale Diät viel Kritik bekommen, weil sie damit angeblich ungesunde Körpermaße fördere. Im Gespräch mit New York Times hatte sie sich dafür im Juni allerdings gerechtfertigt: "Ich habe nichts Ungesundes getan."

Getty Images Kim Kardashian auf der Met Gala 2022

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Reality-TV-Star

Getty Images Kim Kardashian auf der Met Gala im Mai 2022

