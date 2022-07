Nach "Temptation Island"-Dreh: Was schrieb Marc-Robin Laura?

Was wollte Marc-Robin der Temptation Island-Verführerin Laura nach den Dreharbeiten wohl noch mitteilen? Zwischen den beiden ging es in der Männervilla heiß her: Der Schweißer betrog seine Partnerin Michelle mit der Fitnesstrainerin. Nach den Dreharbeiten zeigte er zwar Reue und stellte klar, dass ihm das Liebes-Aus schwer zu schaffen macht. Trotzdem nahm Marc-Robin nach Ende des Drehs erneut Kontakt mit der Single-Lady auf. Promiflash hat bei Laura nun nachgehakt: Was hatte er ihr geschrieben?

"Er hat mir nach 'Temptation Island' eine Nachricht geschickt", gab die Düsseldorferin im Interview mit Promiflash preis. Sie könne zwar nicht mehr genau sagen, was Marc-Robin ihr geschrieben habe, weil er wenig später den Text wieder zurückgezogen habe. "Aber es stand zum Beispiel drin, dass er enttäuscht von mir sei", plauderte Laura aus.

Tatsächlich war die Tänzerin nicht die einzige Single-Lady, bei der sich der 26-Jährige nach den Dreharbeiten gemeldet hatte. Laura zufolge soll er noch mit einigen anderen Girls geschrieben haben! "Für mich kam das so rüber, als wolle er sich möglichst noch retten und versuchen, dass so viele Leute wie möglich ihn verteidigen", erklärte sie ihre Haltung. Die Blondine vermutet sogar, dass Marc-Robin mit einigen Girls "intimen Kontakt" hatte.

"Temptation Island", dienstags bei RTL+

Anzeige

Instagram / laura__pkr "Temptation Island"-Verführerin Laura

Anzeige

RTL Laura und Marc-Robin bei "Temptation Island"

Anzeige

Instagram / marc.robiin Marc-Robin, "Temptation Island"-Kandidat 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de