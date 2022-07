Noah Cyrus spricht offen über einstige Tablettenabhängigkeit

Noah Cyrus (22) spricht offen wie selten! Schon in der Vergangenheit ging die Sängerin offen mit ihrer Depression um: Seit ihrer Kindheit stand sie in der Öffentlichkeit, was offenbar nicht immer leicht für Noah war – immer wieder ging sie in ihrem Leben durch schwere Phasen. Jetzt schockierte die "Again"-Interpretin ihre Fans mit einem besorgniserregenden Geständnis: Als Teenager war Noah von dem Medikament Xanax abhängig!

Ihr Ex-Freund gab der damals 18-Jährigen das erste Mal die Pillen, die eigentlich Angststörungen behandeln sollen: "Ich glaube, ich wollte zu ihm passen", erklärte Noah in einem Rolling Stone-Interview – ihre Sucht ging so weit, dass sie den ganzen Tag verschlief. 2020 erreichte sie ihren Tiefpunkt, wie die "Make Me"-Sängerin angab – während eines Interviews fiel Noah damals in Ohnmacht: "Ich bin eingenickt [...] und war nicht in der Lage, meinen Kopf aufrecht zu halten [...], weil ich so weit weg war".

Der Tod ihrer Großmutter im August 2020 öffnete Noah die Augen: "Ich saß allein da und hatte Angst, und mir wurde klar, dass ich all die Menschen, die ich liebe und die ich brauche, von mir wegstieß." Wie sie sich damals von der Tablettenabhängigkeit erholte, führte Noah nicht im Detail aus, sie erklärte nur: "Ich habe mir von jedem helfen lassen, von dem ich Hilfe brauchte, und es hat eine Weile gedauert, bis ich wieder auf eigenen Füßen stand."

Noah Cyrus, Sängerin

Noah Cyrus, Sängerin

Billy Ray Cyrus, Tish Cyrus, Brandi Cyrus und Noah Cyrus

