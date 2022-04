Sorgt diese Trennung etwa für einen Bruch in der Familie? Heute wurde bekannt, dass Tish Cyrus (54) nach fast 30 Ehejahren die Scheidung von ihrem Mann Billy Ray (60) eingereicht hat. Grund dafür seinen "unüberbrückbare Differenzen" – die gibt es aber offenbar nicht erst seit gestern: 2013 hatte die Blondine schon mal die Scheidung, zog diese aber wieder zurück. Der erneute Antrag sorgt jetzt aber offenbar für familieninterne Probleme: Ihre Tochter Noah entfolgte Tish auf Social Media!

Wie Radar Online berichtete, fiel aufmerksamen Fans auf, dass Noah der 54-Jährigen nicht mehr auf Instagram folgt – während ihr Vater noch in ihrer Abonnentenliste ist. Außerdem sei ihre jüngste Tochter nicht mehr auf den Fotos von Tish markiert, was darauf hindeutet, dass die Sängerin sie sogar auf der Plattform blockiert haben könnte! Alle anderen Geschwister, also Miley (29), Brandi (34), Trace (33) und Braison (27), folgen ihrer Mutter derzeit aber noch.

Auch auf Twitter blieb diese Netzaktivität natürlich nicht unbemerkt. "Was ist zwischen ihr und Noah passiert?", fragte ein User verwirrt auf der Plattform. Ein anderer hatte dafür direkt eine Antwort parat: "Billy Ray und Tish streiten sich und Noah hat sich auf Billys Seite geschlagen", vermutete er.

Billy Ray Cyrus, Tish Cyrus, Brandi Cyrus und Noah Cyrus

Noah Cyrus im Dezember 2020

Billy Ray Cyrus und Noah Cyrus bei den Grammys 2020

