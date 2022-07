Raus aus Klinik: Travis Barker und Kourtney auf Spritztour

Travis Barker (46) scheint es wieder besser zu gehen. Vergangenen Mittwoch versetzte der Musiker seine Fans und seine Familie in Aufruhr: Er wurde wegen starker Bauchschmerzen in ein Krankenhaus eingeliefert. Dort diagnostizierte man dem Schlagzeuger eine schwere Pankreatitis – eine Bauchspeicheldrüsenentzündung. Schon seit dem Wochenende scheint es dem Blink-182-Star wieder besser zu gehen: Nun wurde Travis sogar aus dem Krankenhaus entlassen und machte mit Ehefrau Kourtney Kardashian (43) eine Spritztour.

In ihrer Instagram-Story teilten der 46-Jährige und die Unternehmerin jeweils einen Schnappschuss ihres Gefährts für den Ausflug. In einem roten Chevrolet-Cabrio machte sich das Paar am Montag auf den Weg zum Strand. Auch Kourtneys Kinder Penelope (9) und Reign (7) waren Teil der Spazierfahrt an die Küste – ihr Sohn Mason (12) sowie Travis' Kids schienen jedoch nicht dabei gewesen zu sein.

Zuvor wurde der zweifache Vater bei seiner Ankunft im trauten Heim von einem kleinen Präsent überrascht. Seine Schwiegermutter Kris Jenner (66) und ihr Partner Corey Gamble (41) schickten dem Musiker Genesungsgrüße und einen großen Blumenstrauß bestehend aus orangefarbenen Dahlien und Rosen.

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, Juli 2022

Instagram / kourtneykardash Penelope und Reign Disick, Kinder von Kourtney Kardashian

Instagram / travisbarker Travis Barkers Blumenstrauß von Kris Jenner

