So schick feiern Liz Hurley und Model-Sohn Damian Abschluss

Was für eine glamouröse Familie! Am 4. April 2002 bekam Liz Hurley (57) von dem US-amerikanischen Geschäftsmann Steve Bing (✝55) ihr erstes Kind: einen Sohn mit dem Namen Damian Charles (20). Inzwischen steht der 20-Jährige selbst in der Öffentlichkeit und kann bereits auf eine beachtliche Karriere im Model-Business zurückblicken. Doch Damian möchte nicht nur Model, sondern auch Schauspieler sein, sodass er die letzten Jahre eine Schauspielschule besuchte. Diese beendete er jetzt erfolgreich und feierte seinen Abschluss ganz schick mit seiner Mutter Liz!

Auf Instagram postete Damian ein Foto, auf dem er mit seiner Mama für die Kamera posiert. Mit "Abschlussfeier mit Mama und Papa" betitelte er den Schnappschuss. Der Mann, der auf dem Bild zu sehen ist, ist jedoch nicht sein biologischer Vater Steve Bing, sondern Liz' Ex-Mann und sein Ziehvater Arun Nayar. Auf dem Foto strahlte das Trio um die Wette. Vor allem Liz warf sich für die Abschlussfeier ihres Sohnes besonders in Schale. Sie trug ein elegantes Kleid mit Tigermuster.

Die "Passagier 57"-Darstellerin heiratete Arun, als Damian fünf Jahre alt war. 2011 trennte sich das Paar. Liz und Arun blieben jedoch auch nach ihrer Scheidung noch gute Freunde. Trotz der Trennung hat der Brite offenbar niemals aufgehört, ein Vater für Damian zu sein. Das bestätigte Liz in einem Interview im Jahr 2018 mit dem Magazin You: "Arun ist Damians Vater und ein sehr guter dazu, sie sehen sich oft."

Instagram / damianhurley1 Damian Hurley, Model

Getty Images Liz Hurley, Schauspielerin

Getty Images Liz Hurley und ihr Sohn Damian, November 2016

