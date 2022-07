Trotz Trennung: Trifft sich Raúl Richter mit Ex Vanessa?

Ist zwischen Raúl Richter (35) und Vanessa Schmitt etwa noch nicht alles gesagt? Ende Juni gab die Influencerin im Netz bekannt, dass der GZSZ-Star und sie nach drei Jahren Beziehung zukünftig getrennte Wege gehen. Zuvor hatte sie bereits kryptische Zeilen mit ihren Fans geteilt, die darauf hindeuten, dass der Schauspieler ihr womöglich fremdgegangen ist. Jetzt posteten Raúl und Vanessa verdächtige Fotos im Netz: Haben sie sich nach dem Liebes-Aus etwa noch einmal getroffen?

Auf Instagram teilte der 35-Jährige vor wenigen Stunden eine Aufnahme von seinem Besuch im Café Buur in Köln. Er entschied sich für ein Gericht namens Schakschuka – und postete ein Foto von seinem Essen in seiner Story. Vanessa veröffentlichte auf ihrem Account zur selben Zeit einen Schnappschuss, auf dem sie ebenfalls in diesem Restaurant zu Gast war. Ihr Gegenüber schien sich ebenfalls für die Spezialität Schakschuka entschieden zu haben. Waren Raúl und Vanessa etwa zusammen dort?

Nach der Trennung hatte die ehemalige Miss Tuning bereits durchblicken lassen, dass sie mit heftigem Liebeskummer zu kämpfen hat. "Es geht mir natürlich nach wie vor nicht gut, aber da muss bestimmt jeder mal durch", erzählte Vanessa total geknickt in ihrer Instagram-Story.

Instagram / raulrichter Raúl Richter im Juli 2022 in Köln

Instagram / schmitt_ Vanessa Schmitt im Juli 2022 in Köln

Bieber, Tamara / ActionPress Schauspieler Raúl Richter und Influencerin Vanessa Schmitt

