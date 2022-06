Trennung von Raúl Richter bestätigt: Vanessa bleibt stark

Vanessa Schmitt und Raúl Richter (35) gehen tatsächlich getrennte Wege! Schon seit der vergangenen Woche sorgt die Blondine für Spekulationen um eine Krise mit dem einstigen GZSZ-Darsteller: Nach über drei Jahren Beziehung löschte sie alle gemeinsamen Fotos und teilte zudem kryptische Zeilen, die darauf hindeuteten, dass sie womöglich betrogen wurde. Nun meldete sie sich mit einem Update im Netz: Vanessa und Raúl sind tatsächlich getrennt – aber sie will nach vorne schauen!

In ihrer Instagram-Story klagte die ehemalige Miss Tuning über ihren Liebeskummer. "Es geht mir natürlich nach wie vor nicht gut, aber da muss bestimmt jeder mal durch", merkte sie an. Dabei will sie sich aber nicht hängen lassen. "Es ist zwar erst eine Woche her seit der Trennung, aber das Leben muss weitergehen, auch wenn es schwer ist", betonte sie. Eigentlich sei sie ein lebensfroher und lustiger Mensch – und genau der will Vanessa auch künftig wieder sein.

Doch ist Raúl tatsächlich fremdgegangen, wie Vanessa es schon seit einigen Tagen im Netz andeutet? "Noch mal kurz zum Trennungsgrund: Ich werde erst mal kein öffentliches Statement abgeben", stellte die Beauty klar. Sie müsse sich nun auf sich konzentrieren. Der Schauspieler hingegen verlor bisher kein Wort über die Turbulenzen in seinem Liebesleben.

Anzeige

Instagram / vanessa.schmitt_ Raúl Richter und Vanessa Schmitt

Anzeige

Instagram / vanessa.schmitt_ Vanessa Schmitt im Juni 2022

Anzeige

Instagram / raulrichter Vanessa Schmitt und Raúl Richter

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de