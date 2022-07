Vor Sylt-Hochzeit: Christian Lindner speckte zwölf Kilo ab

Christian Lindner (43) brachte sich vor seiner Hochzeit in Topform! Am Donnerstag heiratet der Bundesfinanzminister seine Partnerin Franca Lehfeldt standesamtlich auf Sylt. Am Samstag folgt die große Feier, zu der auch zahlreiche namhafte Politiker wie Kanzler Olaf Scholz (64) eingeladen sind. Für die große Hochzeit musste das Paar im Vorfeld jede Menge organisieren. Hinzu kommt, dass Christian offenbar für seine Franca an dem wohl schönsten Tag ihres Lebens besonders gut aussehen will: Der FDP-Vorsitzende nahm angeblich zwölf Kilo ab!

Wie Bild erfahren haben will, unterzog sich der gebürtige Wuppertaler vor der Hochzeit einer Diät, um sein Wunschgewicht zu erreichen. Während des Bundestagswahlkampfs habe der 43-Jährige angeblich aufgrund des Arbeitspensums einige Kilos zugelegt, die er wieder loswerden wollte, bevor er vor den Traualtar tritt. Geholfen habe ihm dabei das Intervallfasten.

Bei dieser Methode wird sechs Stunden lang gegessen und 18 Stunden lang gefastet. Seit Januar dieses Jahres soll Christian die Ernährungsform konsequent umgesetzt haben, weswegen bei ihm zwölf Kilo purzelten.

Getty Images Christian Lindner im November 2016

Getty Images Franca Lehfeldt und Christian Lindner im Juli 2018 in Bayreuth

Instagram / christianlindner Christian Lindner, Bundesfinanzminister

