Wegen Kind: "Princess Charming"-Star Hanna wirft Lena raus!

Bei Princess Charming wird die Luft immer dünner! Unter der heißen Sonne Griechenlands durfte Hanna Sökeland zu Beginn der lesbischen Kuppelshow insgesamt 19 Singles kennenlernen. Allerdings musste sie sich im Laufe der Episoden schon von einigen Liebesanwärterinnen verabschieden. Auch am Ende der vierten Folge stand wieder eine der gefürchteten Entscheidungen an: Hanna warf Kandidatin Lena raus – und zwar, weil sie schon ein Kind hat!

Hanna entschied sich dazu, die 20-Jährige nicht weiter kennenlernen zu wollen. "Ich bin nicht bereit, eine Beziehung einzugehen, in der jemand schon ein Kind hat", erklärte die Princess den Exit im anschließenden Einzelinterview und fügte hinzu: "Und auch ein Kind in dem Alter, in dem man noch sehr viel Einfluss auf das Kind hat." Lena zeigte sich zwar enttäuscht, betonte aber auch, dass sie sich auf ihren Sohn freue.

Die Mutter war jedoch nicht die einzige Kandidatin, die am Ende von Folge vier ihre Koffer packen und "Princess Charming" verlassen musste! Hanna schickte nämlich auch Charlotte nach Hause. Zudem stieg Katharina kurz vor der Entscheidungsnacht freiwillig aus.

RTL Hanna, die neue "Princess Charming"

RTL Lena, "Princess Charming"-Kandidatin 2022

RTL Katharina, "Princess Charming"-Kandidatin 2022

