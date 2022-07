Cringe oder hot? Diese Bachelorette-Küsse spalten die Fans

Sharon Battiste (30) geht in die Vollen! In der aktuellen Bachelorette-Folge lud die dunkelhaarige Beauty Emanuell (29), Lukas und Tom zu einem Date ein. Gemeinsam mit den drei Männern stellte sie bekannte Szenen aus romantischen Filmen wie beispielsweise "Titanic" oder "Susi und Strolch" nach. Sowohl dem Hamburger als auch dem Münchner kam Sharon während des Treffens dabei näher. Doch wie kamen die Küsse bei den Fans an?

Auf Twitter waren sich die Zuschauer nicht ganz so einig, ob sie die Kuss-Offensive der Bachelorette nun gut oder schlecht finden sollten. Die meisten User waren sich jedoch einig, dass der erfolgreiche Annäherungsversuch von Emanuell sehr unangenehm war. "Oh, cringe… oder um es meinem Alter entsprechend zu sagen: Voll Panne" oder "Der Kuss war jetzt aber eher Berlin - Tag & Nacht-Niveau", lauteten nur einige Kommentare. Im Gegensatz dazu stieß Lukas' Kuss mit der 30-Jährigen auf mehr Anklang. "Ich muss gleich weinen. Wie süß!", schrieb beispielsweise ein Fan. "Okay, Lukas war wirklich süß", fügte ein anderer hinzu.

Allgemein fiel den Fans auf, dass die gebürtige Hessin ganz schön rangehen würde. So schrieb ein Nutzer beispielsweise, dass er sich gut vorstellen könnte, dass Sharon einen Rekord mit den meisten Küssen der Staffel aufstellen könnte. "Wieso sollte sich Sharon rechtfertigen? Sie ist die Bachelorette und darf mit Konsens küssen, wen sie möchte!", sprang hingegen ein Zuschauer der Schauspielerin zur Seite.

