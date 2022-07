"Für mein Baby": Schwangere Citamaass beginnt eine Therapie

Citamaass (34) sucht sich Hilfe! Die Influencerin und ihr Partner David bekommen ihr erstes Kind. Zwar war der Nachwuchs nicht ganz geplant, dennoch freuen die beiden sich riesig auf ihr Baby. Die Umstände sind jedoch in vielerlei Hinsicht nicht einfach für die Curvy-Schönheit: Aufgrund ihrer Gerinnungsstörung hat sie eine Risikoschwangerschaft und muss deshalb häufiger durchgecheckt werden. Außerdem leidet sie an starker Übelkeit. Damit die psychische Belastung nicht zu groß wird, beginnt die Mami in spe jetzt eine Therapie.

In ihrer Instagram-Story offenbarte Cita am Dienstag: "Ich habe morgen eine Therapiestunde bei einem Psychologen. Ich glaube, ich habe mich noch nie so auf einen Arzt gefreut. Ich hoffe, er kann mir helfen, meine Lebensfreude wiederzufinden." Weiter äußerte die werdende Mutter: "Ich weiß, das wird morgen sehr emotional für mich, ich habe viele Dinge aufzuarbeiten – die letzten Jahre gab es unter anderem familiär viele Dinge, die ich alleine einfach nicht mehr bewältigen kann."

Ihre Schwangerschaft habe Cita nun zum Anlass genommen, ihre Probleme endlich anzugehen: "Ich muss stark und glücklich sein für meinen kleinen Baby Boy, er soll doch ein glückliches Baby werden und deswegen versuche ich alles, was mir helfen könnte", betonte die Gründerin eines Brautmodegeschäftes. Zwar sei das ein sehr privates Thema, dennoch sei es ihr wichtig, offen darüber zu reden. Abschließend versprach sie ihren Fans, sie über ihre Fortschritte auf dem Laufenden zu halten.

Instagram / citamaass Citamaass und ihr Partner David im September 2021

Instagram / Ces2jUQILrE Influencerin Citamaass

Instagram / citamaass Citamaass, Influencerin

Wie findet ihr es, dass Cita so offen über ihre Probleme spricht?



