Joey King teilt süße Liebeserklärung an ihren Verlobten

Joey King (22) zeigt, wie glücklich sie ist! Die Schauspielerin ist seit Anfang Februar mit dem Filmregisseur Steven Piet verlobt. Im Netz teilte sie die Neuigkeiten mit ihren Fans erst einen Monat später. Das Paar hat sich vor drei Jahren am Set der Serie "The Act" kennengelernt, in der Joey die Hauptrolle spielte und der 31-Jährige als Produzent beteiligt war. Seitdem sind die beiden unzertrennlich und verbringen viel Zeit miteinander. Jetzt machte die Beauty eine süße Liebeserklärung.

Die 22-Jährige teilte auf TikTok einen Clip, der eine Reihe von Fotos und Videos von den Turteltauben zeigt. Den Post versah Joey mit folgenden Worten: "Ich hatte einfach Lust, ein Video zu machen, das nur einen Bruchteil davon zeigt, wie wunderbar das Leben mit dir ist." Im Beitrag sieht man die zwei bei einem Roadtrip, den sie genießen und miteinander Spaß haben. "Das ist mein Verlobter Steven. Ich liebe ihn von ganzem Herzen und ich wollte ihn euch ein bisschen zeigen," fügte die Schauspielerin noch in der Bildunterschrift hinzu.

Unter dem Beitrag tummeln sich viele begeisterte Kommentare: "Ihr zwei seht so glücklich zusammen aus. Ich wünsche euch alles Glück der Welt." Während ein anderer Fan witzelte: "Er sollte lieber gut auf dich aufpassen – sollte er das nicht tun, werden wir, deine Fans, uns um ihn kümmern, verstanden?"

Anzeige

Instagram / joeyking Joey King mit ihrem Verlobten Steven Piet

Anzeige

Instagram / joeyking Joey King und ihr Verlobter Steven Piet

Anzeige

Getty Images Schauspielerin Joey King bei einer Filmpremiere in Los Angeles, 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de