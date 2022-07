"Kampf der Realitystars" 2023: Wen will Loona in der Sala?

Hat Loona (47) Wunschkandidaten für Kampf der Realitystars? Die Sängerin zog im vergangenen Jahr etwas überraschend in die Sala ein – und konnte am Ende das Finale gewinnen. Auch in der diesjährigen Staffel überzeugte der bunt gemischte Cast viele Fans. Am Ende wurde Elena Miras (30) die Nachfolgerin der "Bailando"-Interpretin. Doch wen würde Loona gerne mal am Starstrand sehen? Im Promiflash-Interview hatte sie eine unerwartete Antwort parat!

"Ich bin ja Holländerin und schaue ganz wenig deutsches Fernsehen", gab die Musikerin im Gespräch mit Promiflash zu bedenken. Eine witzige Idee hatte sie aber dennoch: "Warum nicht eure Schlager-Queens: Andrea Berg und Helene Fischer? Das stelle ich mir lustig vor." Viele Zuschauer wären mit diesem musikalischen Gipfeltreffen sicherlich einverstanden.

Loona lieferte auch eine Begründung, was Andrea (56) und Helene (37) für sie so interessant macht: "Dann können sie dort am Strand in Thailand gegeneinander antreten und es geht nicht darum, wer die bessere Sängerin ist, sondern der bessere Realitystar." Für die 47-Jährige war der Ausflug ins Trash-TV auch eine Gelegenheit, eine neue Seite von sich zu zeigen.

Getty Images Andrea Berg und Helene Fischer beim Bambi 2013

Instagram / loonamjc Loona, "Kampf der Realitystars"-Kandidatin 2021

RTLZWEI Kostümparty bei "Kampf der Realitystars"

