Für Loona (47) sieht es finanziell wieder besser aus! Hinter der Sängerin liegen beruflich zwei ziemlich schwere Jahre: Wegen der noch immer andauernden Gesundheitslage hatte sie keine Auftritte und konnte demnach kaum Geld verdienen. Daraufhin wagte sie Neues und nahm an ihrem ersten TV-Format Kampf der Realitystars teil. Am Ende ging sie nicht nur als Siegerin, sondern auch mit 50.000 Euro mehr aus der Show. Nun gibt Loona preis: Sie ist deshalb sogar schuldenfrei!

Im Interview mit RTL verriet die 47-Jährige, dass sie mit ihrer Gage in Höhe von 20.000 Euro zusammen mit der Siegprämie ihre Schulden in Höhe von 70.000 Euro komplett begleichen konnte. "Das hatte ich auch geliehen. Insofern konnte ich das einfach so wieder zurückgeben. Raus aus den Schulden, so war das!", freute sich die "Bailando"-Interpretin.

Loonas Show-Teilnahme hat sich aber nicht nur aus finanzieller Sicht gelohnt. Es war für sie auch eine Gelegenheit, aus dem Alltag zu fliehen: "Ich habe gedacht, ich muss raus aus meinem Leben." Sie habe sich nicht mehr wohl und als Mutter überflüssig gefühlt: "Meine Tochter wollte eigentlich nur ihr Ding machen, war auf ihrem Zimmer. Es war einfach nicht schön und ich habe gedacht: Raus, ab nach Thailand!"

Anzeige

Instagram / loonamjc Loona, Gewinnerin von "Kampf der Realitystars" 2021

Anzeige

Instagram / loonamjc Loona, "Kampf der Realitystars"-Kandidatin 2021

Anzeige

ActionPress Loona, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de