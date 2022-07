Kurz nach Trennung: Datet Bella Thorne jetzt Ryan Eggold?

Was geht bei den beiden Schauspielern? Bella Thorne (24) gab erst vor Kurzem ihre Trennung von Benjamin Mascolo (29) bekannt. Die Schauspielerin und der Musiker waren rund zwei Jahre ein Paar und sogar verlobt. Nachdem Gerüchte laut geworden sind, dass das Paar längst getrennte Wege geht, bestätigte Bella Anfang Juni im Netz das Liebes-Aus. Hat die schöne "Midnight Sun"-Darstellerin jetzt bereits einen neuen Mann an ihrer Seite?

Bella soll angeblich den Schauspieler Ryan Eggold (37) daten. Die beiden wurden am Sonntag zusammen in der Surf Lodge in Montauk in New York gesichtet. Nach Informationen von Page Six tauchte das Duo in dem Hotel und Restaurant auf, um ein protziges Abendessen anlässlich der Zusammenarbeit der Schauspielerin Rosario Dawson (43) mit Bloomingdale's für Aqua x Studio 189 zu feiern. "Sie waren zusammen draußen, um Cocktails zu trinken", verriet eine Quelle.

Bisher ließen Bella und ihr angeblicher Flirt die Dating-Gerüchte jedoch unkommentiert. Der 37-jährige Schauspieler wurde durch seine Rolle als Ryan Matthews in der Fernsehserie 90210 bekannt. Ryan war zuvor mit Twilight-Star Ashley Greene (35) und der "Today"-Moderatorin Jill Martin liiert.

Anzeige

Getty Images Ryan Eggold, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Bella Thorne, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Ashley Greene, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de