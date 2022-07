Nächstes Indiz: Julian Claßen und Tanja genießen Dinner-Date

Will Julian Claßen (29) sein Liebes-Glück nicht mehr geheim halten? Seitdem der YouTuber die Trennung von seiner Jugendliebe Bibi (29) im vergangenen Mai bekannt gegeben hatte, häufen sich die Beweise, dass er wieder frisch verliebt ist. Bei der neuen Frau an seiner Seite soll es sich um die Influencerin Tanja Makarić handeln. Nun brachte das Paar die Gerüchteküche erneut ordentlich zum Brodeln: Augenscheinlich führte Julian Tanja auf ein romantisches Dinner-Date aus.

In seiner Instagram-Story teilte der Kölner nun einen Schnappschuss von seinem Abendessen. Den Fans fiel dabei sofort die weibliche Hand ins Auge, die am Rand des Tisches neben Julians deutlich zu erkennen war. Ebenfalls auffällig: Die unbekannte Dame trug auf dem Foto einen silbernen Ring, der dem von Tanja zum Verwechseln ähnlich sieht. Auf einem Foto, das die Netz-Persönlichkeit im Mai auf ihrem Profil veröffentlichte, scheint sie eben jenes Schmuckstück prominent in die Kamera zu halten.

Schon vor wenigen Tagen hatten Julian und Tanja die Liebes-Gerüchte ordentlich angefeuert. Als sich der zweifache Vater nämlich aus dem Urlaub bei seiner Community meldete, war zu sehen, wie eine Person mit langen hellgrünen Nägeln die Schulter des Blondschopfes berührte. Auch auf dem aktuellen Date-Foto sind diese zu erkennen. Den Abonnenten entging natürlich nicht, dass Tanja ihre Nägel momentan in genau derselben Farbe trägt.

Instagram / julienco_ Julian Claßen im Juli 2022

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić, Social-Media-Star

Sonstige Julian Claßen mit einer Dame am Strand

