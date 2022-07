Seltene Krankheit: Brad Pitt leidet an Gesichtsblindheit

Brad Pitt (58) vermutetet, an einer seltenen Krankheit zu leiden. Der Schauspieler ging in der Vergangenheit immer wieder offen mit gesundheitlichen Problemen um. Zum Beispiel sprach er erst vor wenigen Wochen über seine Alkoholsucht und wie er nach der Trennung von Angelina Jolie (47) wieder trocken wurde. Jetzt glaubt Brad, schon sein Leben lang an einer bestimmten Krankheit zu leiden: Er vermutet, dass er Prosopagnosie hat.

Im Interview mit GQ verriet Brad, dass er an Prosopagnosie – Gesichtsblindheit – leiden könnte. Prosopagnosie bezeichnet die Schwierigkeit, Personen anhand ihrer Gesichter identifizieren zu können. Den meisten Betroffenen fällt erst später in ihrem Leben auf, dass sie diese Störung haben. Brad habe im Laufe seiner Karriere gemerkt, dass er enorme Schwierigkeiten habe, Menschen wiederzuerkennen. Obwohl er das nicht möchte, wirke er dadurch "unnahbar, unzugänglich und egoistisch", erklärte der 58-Jährige. Offiziell diagnostiziert ist die Krankheit jedoch bei ihm nicht.

Bereits im Mai 2013 hatte Brad im Interview mit Esquire offen über seine Vermutung gesprochen, Prosopagnosie zu haben. Immer wieder mache er die Erfahrung, dass er für ihn eigentlich bekannte Menschen nicht wiedererkenne und sie dadurch mit seinem Verhalten verletze – obwohl er nichts dafür könne. "So viele Leute hassen mich, weil sie denken, dass ich sie nicht respektiere", hatte sich Brad geärgert. Es gäbe aber auch viele Leute, die ihm helfen, sie wiederzuerkennen. Dafür ist der Hollywoodstar dann besonders dankbar.

Getty Images Brad Pitt, Schauspieler

Getty Images Brad Pitt in London, 2016

Getty Images Brad Pitt im Juli 2019

