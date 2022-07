So viel wiegt schwangere Nathalie Bleicher-Woth im Moment!

Nathalie Bleicher-Woth (25) gibt ein Kilo-Update! Im Netz hält die Berlinerin ihre Community stets über die Entwicklung ihres ungeborenen Kindes auf dem Laufenden. Vor wenigen Tagen schockierte sie die Fans dann beispielsweise mit der Info, dass ihr Sohn einen Herzfehler haben könnte – wenig später gab sie jedoch schon wieder Entwarnung. Nun gab die Beauty ein neues Update: Nathalie verriet, wie viel sie während der Schwangerschaft schon zugenommen hat.

In ihrer Instagram-Story wandte sich die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin nun an ihre Fans und gab ein kleines Baby-Update. Dabei verriet Nathalie dann auch, wie viele Schwangerschaftskilos sie inzwischen mehr auf den Rippen hat. "Also, ich habe ganz am Anfang der Schwangerschaft [...] so 54 oder 55 Kilo gewogen. Dann habe ich krass abgenommen", berichtete die 25-Jährige. Grund für ihre Gewichtsreduktion sei damals die Übelkeit gewesen. Mittlerweile habe sie jedoch wieder ordentlich zugelegt. "Jetzt aktuell wiege ich fast 68 Kilo", erzählte Nathalie, "aber ich habe auch viel Fruchtwasser und das Baby ist sehr groß".

Auch wie weit ihre Schwangerschaft inzwischen fortgeschritten sei, berichtete die werdende Mama. So verriet Nathalie, dass sie am kommenden Freitag schon in die 33. Schwangerschaftswoche kommen werden – womöglich habe sich der Arzt jedoch auch verrechnet und sie sei schon ein paar Wochen weiter. "Endspurt, Leute", scherzte die Reality-TV-Darstellerin abschließend.

Instagram / nathalie_bw Nathalie Bleicher-Woth, Influencerin

Instagram / nathalie_bw Influencerin Nathalie Bleicher-Woth im März 2022

Instagram / nathalie_bw Nathalie Bleicher-Woth, Influencerin

