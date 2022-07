Total süß! Khloé Kardashian postet Clips von Tochter True

Ihre Tochter True Thompson (4) ist schon richtig groß geworden! Khloé Kardashian (38) bekam mit Tristan Thompson (31) vor rund vier Jahren Töchterchen True. Auch wenn die Beziehung zu dem Basketballer aufgrund seiner Untreue in die Brüche ging, über ihr daraus entsprungenes Kind ist die Realityshow-Darstellerin überglücklich. Ihren Liebling True präsentiert Khloé auch sehr gerne ihren Fans im Netz: So wie jetzt in Form von niedlichen Clips.

Auf Instagram veröffentlichte Khloé jetzt ein Video mit den Worten: "Im Handumdrehen". Darin sieht man den Sprössling der stolzen Mutter von einem nur wenige Monate alten Baby zu einer Vierjährigen heranwachsen. Diese zusammengeschnittenen und zum Teil noch unveröffentlichten putzigen Clips verdeutlichen jedoch nicht nur, wie schnell die kleine True schon so groß geworden ist, sondern auch die besonders herzliche Beziehung zwischen Mutter und Tochter.

Auch Khloés Fans sind ganz gerührt von dem Video und dem Verhältnis der beiden zueinander. "Sie wird so schnell erwachsen! So ein wunderschönes, liebevolles kleines Mädchen, das sich so glücklich schätzen kann, dich als Mutter zu haben", schrieb ein gerührter Fan in die Kommentarzeile.

Instagram / realtristan13 Tristan Thompson und Khloé Kardashian mit ihrer Tochter True

Instagram / khloekardashian True Thompson und Khloé Kardashian

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian und Töchterchen True im Dezember 2021

