Khloé Kardashian (37) begeistert das Netz mit Töchterchen True Thompson (4). Die Keeping up with the Kardashians-Darstellerin genießt derzeit ihr Single-Leben und die gemeinsame Zeit mit ihrer Tochter – und einem ganz besonders flauschigen Familienmitglied. Da True ein riesiger Katzen-Fan ist, konnte Khloé ihrer Community im Januar das Samtpfötchen ihres Kindes vorstellen. Jetzt begeistert die Beauty ihre Follower mit neuen knuffigen Fotos von True mit ihrem pelzigen Freund.

Khloé postete auf ihrem Instagram-Profil eine Reihe niedlicher Schnappschüsse ihrer vierjährigen Tochter. True trug ein niedliches rosafarbenes Tüllkleid und, ganz prinzessinnenlike, glitzernde Schuhe. Passend zu ihrem Outfit hatte das Kätzchen von Khloés Spross ein rosa Halsband mit Glitzer um. Es ist deutlich zu sehen, wie sehr die Kleine ihr Haustier liebt. True knutschte ihre Katze ab und strahlte in die Kamera.

Die Follower der TV-Bekanntheit sind von den Bildern ganz verzückt.

"Sie ist einfach wunderschön. Das Kätzchen auch", kommentierte ein User den Beitrag. Viele Fans schrieben unter den Post, wie niedlich sie Khloés Tochter mit der Katze finden. "Sie ist so süß", bemerkte ein anderer Abonnent. Trues Tante Kim Kardashian (41) freute sich so sehr über die Fotos, dass sie noch einen draufsetzte und schrieb: "Die Süßeste! Mein kleines Mädchen!"

Anzeige

ActionPress Khloé Kardashian und Tochter True bei einer Premiere, April 2022

Anzeige

Instagram / khloekardashian True Thompson im Juni 2022

Anzeige

Instagram / khloekardashian Chicago West und True Thompson

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de