Ziel erreicht: Rebel Wilson möchte nicht weiter abnehmen!

Rebel Wilson (42) fühlt sich endlich wohl in ihrem Körper! Ende 2020 sagte die Pitch Perfect-Darstellerin ihrem Gewicht den Kampf an und nahm alleine im vergangenen Jahr mit Sport und einer ausgewogenen Ernährung 30 Kilo ab. Durch den erfolgreichen Gewichtsverlust gewann sie in den letzten Monaten ein ganz neues Lebensgefühl und viel Selbstbewusstsein. Jetzt heißt es: Rebel soll endlich ihr Abnehmziel erreicht haben!

Wie Us Weekly berichtete, sollen ab sofort keine Pfunde mehr bei der Schauspielerin purzeln: "Rebel arbeitet nicht mehr täglich mit einem Trainer zusammen, um noch mehr Gewicht zu verlieren, da sie ihr Ziel erreicht hat. Sie konzentriert sich jetzt darauf, ihr Gewicht zu halten und sich in ihrer Haut wohlzufühlen", erklärte eine Quelle gegenüber dem Magazin. "Sie ist ein wirklich positiver Mensch und fühlt sich wirklich gut damit, wie weit sie gekommen ist", ergänzte der Insider abschließend.

Aber auch in der Liebe hat Rebel in ganzer Linie Erfolg: Seit Januar soll die 42-Jährige mit Ramona Agruma zusammen sein! Seitdem die beiden Turteltauben vor wenigen Wochen ihre Liebe öffentlich machten, zeigen sich Rebel und Ramona immer häufiger verliebt im Netz – erst vor zwei Wochen postete die "Senior Year"-Darstellerin ein süßes Bild mit ihrer Liebsten im Italien-Urlaub.

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson im Juni 2022

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson im Juni 2022 in der Türkei

Instagram / rebelwilson Ramona Agruma und Rebel Wilson im Juni 2022 in Italien

