Bei Balenciaga-Show: Kim K. von ihrer Familie unterstützt

Kim Kardashian (41) ist bei diesem Mode-Event nicht allein. Derzeit ist die TV-Persönlichkeit für einige Fashionshows in Paris unterwegs. Bereits am Dienstag haben Paparazzi die Mutter von vier Kindern fotografiert, wie sie mit ihrer ältesten Tochter North West (9) die Dior-Show besuchte. Nun lief Kim bei einem anderen Event selbst über den Laufsteg. Dabei saßen für sie ganz besondere Zuschauer in der ersten Reihe.

Als die 41-Jährige bei der Balenciaga-Show in einem hautengen schwarzen Catsuit und einem langen Rock über den Catwalk schritt, stand Kims Familie ihr in nichts nach. Auch Mutter und Tochter der Influencerin trugen schwarze Outfits der Luxus-Marke. Kris Jenner (66) glänzte in einem seidigen Cape-Kleid mit Rollkragen und einer passenden Sonnenbrille. North West entschied sich für eine coole Kombination aus einem langärmeligen Band-Shirt, dunklen, zerrissenen Jeans mit Streifen an den Seiten und massiven schwarz-silbernen Plateauschuhen aus einer Kollaboration des Labels.

Aber auch Kim selbst hat bei ihrem Besuch einer Fashionshow am Vortag mit ihrem Look für Aufsehen gesorgt. Für das Dior-Event hat sich die Unternehmerin für neongrüne Leggings und ein Camouflage-Shirt entschieden. Töchterchen North trug ein ähnlich auffälliges Outfit.

Getty Images North West und Kris Jenner im Juli 2022

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Reality-TV-Star

ActionPress / Hapa Blonde / Backgrid Kim Kardashian und North West im Juli 2022

