Katharina Damm vor Geburt: "Angst, dass sie zu groß wird"

Wann ist es endlich so weit? Katharina Damm ist hochschwanger. Die Influencerin befindet sich bereits in der 40. Schwangerschaftswoche. Trotz allem ist die werdende Mama noch total fit. Erst kürzlich hatte sie das gesamte Haus innerhalb weniger Stunden geputzt. So langsam macht sich die Beauty allerdings Sorgen, dass ihr Baby sich noch länger Zeit lässt mit der Geburt – der Entbindungstermin wäre immerhin schon morgen.

In ihrer Instagram-Story teilte Katharina mit den Followern, wie sehnsüchtig sie auf die Geburt ihrer Tochter wartet. "Leute, ich gebe es einfach auf, es bringt einfach nichts. Ich glaube, ich mache mich damit auch nur unnötig verrückt", begann die Schönheit. Eine Sorge quälte sie allerdings besonders: "Ob sie nun nach ET kommt, ist jetzt nicht schlimm. Ich hab nur Angst, dass sie zu groß wird", verriet Katharina. Sie fügte dann jedoch lachend hinzu: "Irgendwie kommt sie halt schon raus. Aber ich hoffe bald."

Im Februar hatte die Schwester von Anna Maria Damm (26) verkündet, dass ihr Mann Leo und sie ihr erstes Baby erwarten. Bereits einen Tag später gab das Paar mit einem süßen Video bekannt, dass es ein Mädchen bekommt.

Anzeige

Instagram / katharinadamm_official Katharina Damm, Influencerin

Anzeige

Instagram / katharinadamm_official Katharina Damm, Juli 2022

Anzeige

Instagram / katharinadamm_official Katharina Damm, Juni 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de