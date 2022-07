Neue Aufnahmen: So süß feierte Archie Harrison den 4. Juli!

Dieser Anblick dürfte die Royal-Fans verzücken! 2019 wurden Prinz Harry (37) und Herzogin Meghan (40) zum allerersten Mal Eltern – der kleine Archie Harrison (3) kam am 6. Mai zur Welt. In diesem Jahr zelebrierte der süße Lockenkopf also bereits seinen dritten Geburtstag. Dazu gratulierten ihm die britischen Royals zahlreich auf Social Media. Nun sind endlich neue Fotos von Archie aufgetaucht – und zeigen ihn ganz unbekümmert!

Am Montag wurde in den USA der Unabhängigkeitstag zelebriert – auch die Sussexes waren mit dabei. Die Eheleute leben seit 2020 mit Archie und Lilibet Diana (1) in ihrer Wahlheimat Montecito in Kalifornien. Ein aufmerksamer Fan entdeckte bei den Feierlichkeiten in Wyoming den kleinen Rotschopf zwischen den Menschen und knipste ein Foto von ihm. Auf der Aufnahme ist zu erkennen, wie der Dreijährige mit einem Lolli im Mund vor seiner Mutter steht und die Parade beobachtet. Die ehemalige Suits-Darstellerin hält ihren Sohnemann fest, während sie mit einem großen Hut getarnt auf dem Boden sitzt.

Archie ist inzwischen mächtig groß geworden und sieht seinem Papa ganz schön ähnlich, wie die Fans im Netz abermals begeistert feststellten. "Er ist so süß. Eins zu eins der Papa", schwärmte ein User unter dem Schnappschuss. Ein anderer war ebenfalls ganz aus dem Häuschen: "Oh mein Gott, Archie ist Harrys Zwilling."

Chris Allerton Prinz Philip, Prinz Harry, Queen Elizabeth II., Doria Ragland, Archie Harrison und Herzogin Meghan

Misan Harriman Lilibet Diana, Prinz Harry und Herzogin Meghans Tochter

Getty Images Herzogin Meghan mit ihrem Sohn Archie und Prinz Harry, September 2019

