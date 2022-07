So verliebt! Nicole Kidman und Keith turteln bei Fashionshow

Wie niedlich die beiden doch immer noch sind! Die Schauspielerin Nicole Kidman (55) und der Musiker Keith Urban (54) sind seit 2006 verheiratet. Ihre Liebe zueinander hat wohl nie nachgelassen, denn die zweifache Oscar-Preisträgerin teilt gerne mal den ein oder anderen Schnappschuss mit ihrem Liebsten. Auch neue Bilder von der Haute Couture Fashion Week in Paris beweisen das: Nicole und Keith ließen sich vor der Balenciaga-Modenschau gemeinsam ablichten und wirkten dabei total verliebt.

Am Mittwoch erschien das Paar komplett in Schwarz gekleidet zu dem Event. Nicole wählte dafür einen knielangen Lederrock in A-Linie sowie eine langärmlige Bluse mit einer gebundenen Schlaufe am Kragen. Das kombinierte die 55-Jährige mit einer schwarzen transparenten Strumpfhose, einer kleinen Schultertasche sowie spitzen Pumps. Ihr Mann kam in einer Jeans, einem Hemd und einem Sakko, was er mit einer Sonnenbrille und klobigen Boots aufpeppte. Die beiden lieferten auf dem Event nicht nur einen stylishen, sondern auch einen niedlichen Anblick: Nicole und Keith gaben sich vor der Kamera einen innigen Kuss!

Nicole trug vor dem Event zudem eine riesige Sonnenbrille, mit der sie schon einmal während der Fashion Week aufgefallen war. Einen Tag vorher zeigte sie sich mit genau diesem Accessoire, das an die Augen eines Aliens erinnert. Dazu trug sie eine oversized Jeans und ein schwarzes Langarmshirt.

Anzeige

Getty Images Keith Urban und Nicole Kidman in Paris im Juli 2022

Anzeige

Getty Images Nicole Kidman mit ihrem Ehemann Keith Urban

Anzeige

Getty Images Nicole Kidman mit ihrem Ehemann Keith Urban

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de