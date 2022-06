"Für immer": Nicole Kidman feiert ihren 16. Hochzeitstag

Nicole (55) Kidmann schwelgt in Erinnerungen. Die schöne Schauspielerin war in ihrem Leben bereits zweimal vor den Traualtar geschritten. 1990 gab sie ihrem Kollegen Tom Cruise (59) das Jawort, nach gut elf Jahren wurde die Ehe dann aber geschieden. 2006 ehelichte die Blondine Keith Urban (54). Noch heute ist Nicole glücklich mit dem Country-Musiker verheiratet – und gratulierte ihm nun mit einem süßen Foto zum Hochzeitstag!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte die Australierin am Samstag ein Bild, das das Paar an seinem großen Tag vor 16 Jahren in einer Kirche zeigt. Gemeinsam zünden die beiden auf dem Schnappschuss Kerzen an – und sehen überglücklich aus. Zu dem Throwback-Moment schrieb Nicole: "Süße 16. Ich erinnere mich daran, als wäre es gestern gewesen. Für immer!"

Nicole und Keith durften gut zwei Jahre nach ihrer Hochzeit ihr erstes gemeinsames Kind auf der Welt begrüßen. Tochter Sunday Rose (13) kam 2008 auf die Welt. Zwei Jahre darauf wurde schließlich ihre Schwester Faith Margaret (11) durch eine Leihmutter geboren und machte die Familie komplett.

Anzeige

Getty Images Nicole Kidman und Keith Urban bei der Premiere von "The Northman"

Anzeige

Instagram/keithurban Nicole Kidman und Keith Urban, Juni 2020

Anzeige

Instagram / nicolekidman Keith Urban und Nicole Kidman, 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de