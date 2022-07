Flop? Nicole Kidman trägt Alien-Sonnenbrille und XXL-Jeans

Nicole Kidman (55) probiert wohl etwas Neues. Die gebürtige Australierin ist eine erfolgreiche und mehrfach ausgezeichnete Schauspielerin. So erhielt sie beispielsweise im Jahr 2003 für ihre Filmrolle in "The Hours – Von Ewigkeit zu Ewigkeit" ihren ersten Oscar, 2017 folgte dann ihr zweiter. Doch die Beauty überzeugt ihre Fans nicht nur auf der Leinwand, sondern auch mit ihrem sehr eleganten und modebewussten Kleidungsstil – nun überrascht Nicole allerdings mit einem sehr speziellen und ausgefallenen Look.

In dieser Woche findet in Paris die Haute Couture Fashion Week statt, die sich die "Der Goldene Kompass"-Darstellerin nicht entgehen lässt. Obwohl dort auffällige Outfits gern gesehen sind, sticht die 55-Jährige besonders hervor, wie Paparazzi-Bilder zeigen: Sie trug ein schwarzes enges Langarmshirt und eine oversized Baggy-Jeans, was sie mit einer riesigen schwarzen Sonnenbrille kombinierte. Vor allem ihr Sonnenschutz-Accessoire verleiht ihrem Look eine eher skurrile Note, denn die Form und Größe erinnern an die Augen eines Aliens.

Vor zwei Monaten überraschte Nicole ihre Fans schon einmal mit ihrem Aussehen. So postete sie auf Instagram ein Bild, auf dem man sie kaum wiedererkannte: Ihre Haut wirkte extrem straff und aufgedunsen. Viele ihrer Follower fragten sich, was die Schauspielerin denn mit ihrem Gesicht gemacht habe, andere machten ihr dennoch Komplimente.

Action Press / Tiziano Da Silva - Pierre Peruss Nicole Kidman Juli 2022

Action Press / Tiziano Da Silva - Pierre Peruss Schauspielerin Nicole Kidman in Paris

Instagram / nicolekidman Nicole Kidman und Lulu Wang auf Filmset

