Erneuter Prozess? Amber Heard klagt ihren Ex Johnny Depp an

Wird bald alles von vorne losgehen? Johnny Depp (59) verklagte seine Ex Amber Heard (36) wegen eines verleumderischen Artikels, der 2019 im Namen der Aquaman-Darstellerin veröffentlicht wurde. Das Urteil fiel im vergangenen Mai zugunsten des Fluch der Karibik-Stars aus, weshalb ihm seine Ex-Frau einen Schadensersatz in Höhe von über 10 Millionen Euro zahlen muss. Doch das geht seiner Verflossenen wohl gewaltig gegen den Strich: Amber reichte jetzt eine Klage gegen ihren Ex Johnny ein!

Einige Wochen nach der Urteilsverkündung ging laut Radar ein 53-seitiger Antrag beim Gericht ein. In diesem schrieb Ambers Anwaltsteam: "Es gibt keine Beweise für eine Schädigung von Herrn Depps Ruf, die auf Heards Artikel zurückzuführen sind." Das soll auch die Zeugenaussage des 59-Jährigen selbst bestätigen, da er erzählte, dass sein Ruf bereits 2016 durch eine einstweilige Verfügung wegen häuslicher Gewalt geschädigt worden sei. Aus diesem Grund stehe Johnny auch kein Schadensersatz zu, da der Washington-Post-Artikel nicht für den Ruin seiner Karriere verantwortlich sei.

Amber hatte eigentlich damit gerechnet, dass der Phantastische Tierwesen-Darsteller gegen sie erneut vor Gericht vorgehen wird. Das erzählte sie in einem mehrteiligen Interview mit Today: "Ich habe Angst, dass, egal was ich tue, egal was ich sage oder wie ich es sage, jeder Schritt, den ich mache, eine weitere Möglichkeit bietet, mich zum Schweigen zu bringen."

Getty Images Amber Heard, Schauspielerin

Getty Images Johnny Depp, Mai 2017

Getty Images Amber Heard vor Gericht

