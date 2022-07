Gewalt und Sucht: Hayden Panettiere im ehrlichen Interview

Hayden Panettiere (32) öffnet sich in Hinblick auf eine schwere Zeit in ihrem Leben. Die Schauspielerin ergatterte schon mit vier Jahren ihre erste Filmrolle. Seitdem ging es für die US-Amerikanerin steil bergauf, im Laufe der Jahre machte sie sich im Filmbusiness einen Namen – doch dann zog sie sich zurück. Nun verriet die Blondine, was der Grund dafür war: Hayden hatte mit ihrer Alkohol- und Drogensucht zu kämpfen. Alles begann damit, dass ihr jemand mit 15 Jahren Pillen für Red-Carpet-Events gab. "Die Dinge gerieten außer Kontrolle. Und als ich älter wurde, wurden die Drogen und der Alkohol etwas, ohne das ich fast nicht leben konnte", offenbarte sie jetzt im Interview mit People.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de