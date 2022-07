Kris Jenner kennt die Namen ihrer elf Enkel nur "meistens"

Kris Jenner (66) gibt einen ehrlichen Einblick in das Leben mit einer Großfamilie! Die Unternehmerin hat viele Kids in ihrem Umfeld, die sie gut im Auge behalten muss. Denn mit Kim (41), Kourtney (43) und Khloé (38), Rob (35) und Kylie (24) haben bereits fast alle ihrer eigenen Kinder Nachwuchs mit ihren Partnern bekommen. So kann sich die The Kardashians-Darstellerin mittlerweile über elf Enkelkinder freuen. In einem Interview verriet Kris nun jedoch, dass sie manchmal Probleme mit deren Namen und Geburtstagen habe!

Bei einem Gastauftritt im The Martha Stewart Podcast sprach Kris über das Leben mit ihren elf Enkelkindern – und gab zu, dass sie die vielen Geburtstage manchmal ziemlich überfordern. "Ich habe Glück, dass ich meistens die Namen von elf Enkelkindern kenne. Es könnte irgendwann ziemlich knapp werden. Aber ich kenne die Namen meiner eigenen Kinder und deren Geburtstage", offenbarte sie und scherzte weiter, dass sie jedoch nicht wisse, wie fit ihr Gedächtnis in ein paar Jahren sein wird.

Obwohl Kris bereits Schwierigkeiten mit den Namen und Geburtstagen ihrer elf Enkel hat, wünscht sich die 66-Jährigen noch weiteren Nachwuchs für ihre beliebte Großfamilie. Denn wie Kendall Jenner (26) in einem Interview mit E! News ausplauderte, setzt Kris ihre bisher noch kinderlose Tochter ziemlich unter Druck. "Meine Mutter schickt mir einfach so Nachrichten und sagt: 'Ich denke, es ist an der Zeit'", berichtete sie.

Instagram/kimkardashian Kris Jenner gemeinsam mit ihren Enkeln im April 2022

Getty Images Kris Jenner 2018 in Los Angeles

MEGA Kendall Jenner mit ihrer Mutter Kris Jenner

