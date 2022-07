Name verraten: "Unser Leben mit 500 kg"-Amys Baby ist da

Amy Slaton Halterman und ihr Mann Micheal könnten glücklicher nicht sein! Vor zwei Jahren kam ihr gemeinsamer Sohn Gage auf die Welt. Rund zwei Jahre später folgte im vergangenen Januar dann die nächste niedliche Neuigkeit: Die "Die Pfund-Schwestern: Unser Leben mit 500 kg"-Darstellerin verriet, dass sie erneut Nachwuchs erwartet. Schon kurz nach der Verkündigung ihrer Schwangerschaft berichtete die US-Amerikanerin, dass ihr zweites Kind wahrscheinlich per Kaiserschnitt auf die Welt kommen wird – nun war es auch endlich so weit: Amy ist zum zweiten Mal Mama geworden!

Auf Instagram teilte Amy vor wenigen Stunden die freudige Nachricht mit ihren Followern: Sie veröffentlichte eine süße Bilderreihe mit ihrer kleinen Familie – und verriet gleichzeitig den Namen ihres jüngsten Sprösslings! Unter den vier süßen Family-Pics schrieb Amy: "Willkommen Glenn Allen Halterman". Gegenüber People verriet sie dann weitere Details zur Geburt: Der kleine Junge kam bereits am 5. Juli per Kaiserschnitt auf die Welt "Die Geburt war ein großer Erfolg und jetzt habe ich meine beiden Wunderkinder. Unsere Familie ist komplett!", fasste die TV-Bekanntheit glücklich zusammen.

Unter dem Post zeigten sich die Fans angesichts der tollen Nachrichten von Amy und ihrem Mann begeistert: "Herzlichen Glückwunsch! Ich freue mich so für eure kleine Familie!", "So ein schönes Baby, deine Jungs sind einfach zu süß!" oder "Er sieht genauso aus wie Gage! Die beiden kommen eindeutig nach Michael!", hieß es unter anderem in den Kommentaren.

