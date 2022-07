Oksana Kolenitchenko hat Daniel zum zweiten Mal geheiratet!

Oksana Kolenitchenko (34) könnte momentan wohl kaum glücklicher sein! Die Goodbye Deutschland-Bekanntheit heiratete ihren Mann Daniel im Jahr 2012. In den darauffolgenden Jahren machten die zwei Kinder Arielle und Milan das Glück des Liebespaares komplett. Für die ehemalige DSDS-Kandidatin stand schon seit einer ganzen Weile fest, dass sie ihren Partner noch einmal die ewige Treue vor dem Traualtar schwören will. Jetzt war es auch endlich so weit: Oksana und Daniel haben sich zum zweiten Mal das Jawort gegeben!

Auf ihrem Instagram-Account gewährte die 34-Jährige nun erste Einblicke in die Feierlichkeiten auf der griechischen Insel Mykonos. Sie teilte einen romantischen Schnappschuss, auf dem sie ihrem Daniel ganz verliebt einen Kuss gibt. Während Oksana sich an ihrem großen Tag für ein cremefarbenes Kleid mit Tüll und Glitzerdetails entschied, setzte Daniel auf einen Anzug in derselben Farbe. "Ich will dich. Ich will uns. Ich will das alles mit dir – und nur mit dir. Für immer wir", schwärmte die stolze Mutter in der Bildunterschrift.

Unter dem Beitrag tummelten sich zahlreiche Gratulanten. Neben vielen Fans ließen auch einige Promikollegen ihre Glückwünsche da. Die einstige Kampf der Realitystars-Teilnehmerin Iris Klein (55) kommentierte beispielsweise mit einer ganzen Reihe von vierblättrigen Kleeblättern, um dem Paar viel Glück für die Zukunft zu wünschen.

Instagram / oksana_kolenitchenko Oksana Kolenitchenko mit ihrer Familie

Instagram / oksana_kolenitchenko Oksana Kolenitchenko, TV-Star

Instagram / oksana_kolenitchenko Oksana und Daniel Kolenitchenko

