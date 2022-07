Mentale Probleme: Shawn Mendes verschiebt seine Welt-Tournee

Shawn Mendes (23) versetzt seine Fans in Sorge. Im April hatte der Sänger bereits einen Brief veröffentlicht, in dem er offen über seine Gedanken sprach: Trotz seiner Chart-Erfolge und ausverkauften Konzerthallen plagen ihn große Sorgen. Er habe ständig das Gefühl, entweder zu fliegen oder zu ertrinken. Dieser Zustand scheint sich mittlerweile nicht sonderlich verbessert zu haben: Shawn sagte die nächsten Auftritte seiner Welt-Tournee wegen mentaler Probleme vorerst ab.

In einem Instagram-Post gab der 23-Jährige bekannt: "Es bricht mir das Herz, das sagen zu müssen, aber leider muss ich die Shows der nächsten drei Wochen einschließlich Uncasville bis auf Weiteres verschieben." Er toure seit seinem 15. Lebensjahr und habe schon immer Probleme damit gehabt, fernab von Freunden und Familie unterwegs zu sein. "Nach ein paar Jahren Pause hatte ich das Gefühl, dass ich bereit bin, wieder einzusteigen, aber diese Entscheidung war voreilig und leider haben mich die Strapazen der Tournee und der Druck eingeholt", führte der "Stitches"-Interpret weiter aus. Er sei einfach an seiner Belastungsgrenze angelangt: "Nach Gesprächen mit meinem Team und Gesundheitsexperten muss ich mir eine Auszeit nehmen, um zu heilen und mich in erster Linie um mich selbst und meine mentale Gesundheit zu kümmern."

Zuletzt hatte Shawn vor allem die Trennung von Camila Cabello (25) zu schaffen gemacht. In einem Twitter-Statement hatte er erklärt, dass er sich seitdem sehr einsam fühle. "Wenn man mit jemandem Schluss macht, weiß man nicht, was für ein Scheiß danach kommt", fasste er zusammen.

MEGA Shawn Mendes, Sänger

Getty Images Shawn Mendes bei den Oscars 2022

Getty Images Shawn Mendes und Camila Cabello bei den MTV Video Music Awards 2019

