"Thor"-Fortsetzung: Regisseur Waititi verrät süße Details!

Welche Details stecken hinter Thor: Love and Thunder? Seit dem 6. Juli läuft die Fortsetzung der Superhelden-Reihe. Die ersten Reaktionen der Marvel-Fans zeigten ganz deutlich: Durch viel Action und genauso viele Emotionen ist der Film auf ganzer Linie ein voller Erfolg! Jetzt verriet der Regisseur Taika Waititi (46) selbst einen der Gründe für das Gelingen des cinematischen Werks: Bei dem neuen "Thor"-Film wirkten ganz besondere Personen mit!

"Hier ein Funfact: Ich habe noch gar nicht darüber gesprochen", teaserte Taika gegenüber dem People Magazine an: "Die Monster im Film basieren auf Zeichnungen, die [Chris' und meine] Kinder angefertigt haben", erklärte der Vater von zwei Töchtern stolz. "Als ich das Drehbuch schrieb, [...] fragte meine Tochter: 'Was ist ein Öl-Monster?'" Taika selbst hatte aber gar keine Ahnung, woraufhin die Kleine mit dem Zeichnen begann. Aber auch die drei Kinder des Hauptdarstellers Chris Hemsworth (38) sollten Monster-Bilder zeichnen, die der Regisseur gesammelt an die Grafiker weitergab.

Durch das Einbeziehen der Kinder machten Chris und Taika die "Thor"-Fortsetzung zu ihrem bisher familienfreundlichsten Kinofilm! Aber nicht nur durch ihre Zeichnungen wirkten diese während der Dreharbeiten mit – die Kinder traten sogar in Gastrollen auf! "Alle aus der Besetzung, die Kinder haben, hatten diese bei den Dreharbeiten dabei", erklärte Chris in einem vergangenen People-Interview. "Ich ermutige die Leute immer, ihre Kinder dabei zu haben, weil es einfach eine coole Umgebung ist und die Crew entspannt", fügt Taika ergänzend hinzu.

