Wie süß! Rita Ora und Taika Waititi turteln bei "Thor"-Event

Es ist nicht zu übersehen, wie glücklich Rita Ora (31) und Taika Waititi (46) sind! Die Sängerin und der Star-Regisseur gehen jetzt schon seit einigen Monaten Hand in Hand durchs Leben. Wie ein Insider ausplauderte, sind die beiden Turteltauben inzwischen sogar verlobt! Zwar bestätigten die zwei diese News noch nicht – aber sie wurden von ihnen auch nicht dementiert. Außerdem lassen öffentliche Auftritte wie dieser hier wenig Zweifel daran, dass Rita und Taika heiraten wollen...

Am Dienstag besuchte das Paar das UK-Screening seines neuen Films Thor: Love and Thunder in London. Beim Posieren für die Fotografen zeigten sie stolz, wie verliebt sie ineinander sind: Rita und Taika strahlten bis über beide Ohren, tauschten süße Blicke aus, hielten Händchen – und dann gab es sogar noch ein Küsschen für den Filmemacher! Offenbar konnten die beiden einfach nicht die Finger voneinander lassen.

Doch nicht nur durch ihre romantischen Gesten sorgten Rita und Taika für einen strahlenden Auftritt – auch ihre Outfits waren echte Hingucker! Der "Thor"-Regisseur erschien in einem mitternachtsblauen Smoking mit schwarzem Kragen und Fliege. Seine Begleitung trug ein wunderschönes silbernes Glitzerkleid im Stil der 20er-Jahre. Dazu kombinierte sie silberne High Heels und natürlich jede Menge Schmuck in der gleichen Farbe. Aufgrund ihrer langen Ärmel war übrigens nicht zu sehen, ob sie einen Verlobungsring trug. Ob das wohl Absicht war?

Getty Images Rita Ora und Taika Waititi bei dem UK-Screening von "Thor: Love and Thunder"

