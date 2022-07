Affären-Vorwürfe: Addison Raes Eltern sind ein Jahr getrennt

Alles aus bei Addison Raes (21) Eltern? Erst am Freitag machten die Schlagzeilen die Runde, dass der Vater Beauty eine Affäre mit der 25-jährigen Renée Ash gehabt haben soll. Die plauderte aus, dass Monty Lopez (46) sie in Bezug auf seine Ehe mit Addisons Mutter Sheri Easterling (42) in die Irre geführt und belogen haben soll. Nach den Vorwürfen äußerte sich nun auch noch ein Insider mit Details zu Wohnsituation der Eheleute zu Wort.

"Sie leben schon seit über einem Jahr getrennt", erzählte eine der Familie nahe stehende Quelle gegenüber People und berichtete außerdem, dass auch die beiden jüngeren Brüder des TikTok-Stars mit ausgezogen seien. "Sheri und die Jungs leben seither in Louisiana", gab der Insider bekannt. Demnach soll die 42-Jährige schon vor einiger Zeit ihre sieben Sachen gepackt haben und mit Addisons Geschwistern Enzo und Lucas das Familien-Heim verlassen haben – die beiden sind 14 und acht Jahre alt.

In ihrem Statement zu den Gerüchten über die Affäre ihres Mannes teilte die 42-Jährige auf Instagram mit, dass ihre größte Sorge ihre Kinder und ihre zerbrechlichen Herzen seien. "Ich werde immer mein Bestes tun, um sie zu beschützen", stellte Sheri klar.

Instagram / montylopez Sheri Easterling und Monty Lopez, Addison Raes Eltern

Instagram / renee.ash Renée Ash, Affäre von Addison Raes Vater Monty Lopez

Instagram / addisonraee Addison Rae im April 2022

