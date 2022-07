Heftig! Addison Raes Vater (46) hatte Affäre mit 25-Jähriger

Was hat er sich dabei gedacht? Addison Rae (21) ist ein Star im Netz. Allein auf Instagram folgen der Beauty über 40 Millionen Menschen. Addison teilt immer wieder Einblicke in ihr Leben, unter anderem auch von ihrer Familie. Letztes Jahr veröffentlichte sie heiße Bilder mit ihrer Mama Sheri Easterling (42) aus dem gemeinsamen Urlaub. Nun zieht aber ein ganz anderer Skandal die Familie in die Öffentlichkeit: Addisons Vater Monty Lopez (46) soll eine Affäre mit einer 25-Jährigen gehabt haben.

Eigentlich ist der 46-Jährige mit Sheri verheiratet. Seine Affäre Renée Ash packte jetzt allerdings bei Page Six aus. "Leider hat er mich in Bezug auf seine Ehe in die Irre geführt, er hat mich belogen", erzählte die junge Frau aus Los Angeles und behauptete, dass Monty ihr gesagt habe, dass seine Ehe mit Sheri vorbei sei, obwohl das nicht der Fall war. "Er hat mir gesagt, dass wir zusammen sein werden und gemeinsame Babys haben werden", fuhr sie fort. Monty habe sie sogar seiner Mutter und seinem jüngsten Bruder vorgestellt. "Ich dachte, wir hätten etwas Echtes", gestand Renée betrübt.

Addisons Mutter Sheri hat sich zu den Gerüchten bereits geäußert. "Persönliche Angelegenheiten, die an die Öffentlichkeit gelangen, sind immer eine Herausforderung und überwältigend für alle Beteiligten" schrieb die 42-Jährige auf Instagram. Ihre größte Sorge seien ihre Kinder und ihre zerbrechlichen Herzen. "Ich werde immer mein Bestes tun, um sie zu beschützen", stellte sie klar. Sheri schloss ihr Statement mit einem Dank an ihre Fans für die "Liebe, Unterstützung und freundlichen Nachrichten", die ihr "die Welt bedeuten".

Anzeige

Instagram / renee.ash Renée Ash, Affäre von Addison Raes Vater Monty Lopez

Anzeige

Instagram / montylopez Monty Lopez, Addison Raes Vater

Anzeige

Instagram / montylopez Sheri Easterling und Monty Lopez, Addison Raes Eltern

Anzeige

Denkt ihr, dass sich Monty Lopez bald noch selber zu den Vorwürfen äußern wird? Ja, das kann ich mir schon vorstellen! Nein, ich denke eher nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de