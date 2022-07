Beziehungscoach verrät: So wird Christian Lindners Ehe

Hat die Ehe der beiden eine Zukunft? Am Donnerstag war es so weit: Christian Lindner (43) und Franca Lehfeldt haben geheiratet. Nach drei Jahren Beziehung haben die beiden den nächsten Schritt gewagt. Am Samstag fand dann schließlich die kirchliche Trauung statt. Franca und Christian scheinen nun glücklicher denn je zu sein. Aber wie wird die Ehe des frisch verheirateten Pärchens verlaufen?

Bild hat mit dem Beziehungscoach Emanuel Albert gesprochen. Er ist überzeugt, dass vor allem eine Sache bei den beiden Thema werden wird: "Er ist ja zehn Jahre älter. Er hat schon eine ganze Ehe hinter sich, das heißt, er hat schon mal gesehen, was funktioniert und dann in die Brüche geht." Für Emanuel gibt es allerdings eine einfache Lösung: "Ich hoffe, sie lässt sich da ein bisschen vertrauensvoll fallen, aber sie muss wissen, dass er schon zehn Jahre länger geschmiedet ist, darin zu wissen, was er will und wie das mit einer Partnerschaft aussieht. Dann muss sie hoffentlich auch den Ellenbogen haben, um wirklich auch zu sagen, wo sie lang möchte", erklärte er seine Meinung.

Aber auch ein anderes Thema wird eine große Rolle spielen laut dem Beziehungsexperten: Kinder. Christian wird das Thema Familie gründen eher anreißen wollen als Franca. Die Journalistin hingegen wolle sich erst mal auf die Karriere konzentrieren. Dennoch: "Ich denke, die werden auch lange zusammen bleiben, weil sie genau wissen: 'Menschenskinder, so jemanden treffe ich nicht wieder so schnell'", stellte er klar.

Anzeige

Instagram / datedoktoremanuel Emanuel Alber, Datedoktor

Anzeige

Getty Images Franca Lehfeldt und Christian Lindner im November 2018

Anzeige

Instagram / franca_lehfeldt Franca Lehfeldt, Journalistin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de