Darum ließ sich Jimi Blue auf Vergleich mit Yeliz Koc ein

Jimi Blue Ochsenknecht (30) erklärt, was hinter seiner Entscheidung steckt. Der "Die Wilden Kerle"-Darsteller stand vor wenigen Tagen vor Gericht: Er hatte seiner Ex-Freundin Yeliz Koc (28) vorgeworfen, in der Öffentlichkeit Lügen über ihn verbreitet zu haben. Diese behauptete wiederum, dass er ihr noch rund 20.000 Euro für Miete und Kautionen schulde. Am Ende eigneten sich die Eltern einer Tochter auf einen Vergleich. Jimi zog einige Punkte zurück und muss Yeliz mehr als die Hälfte des geforderten Geldes zurückzahlen. Doch wie kam es dazu?

Im Interview mit Bild erzählte der 30-Jährige: "Ich habe ihr den Vergleich angeboten, weil ich einfach wieder Ruhe in meinem Leben haben will und nicht möchte, dass weiterhin jedes Detail unseres Lebens auf Instagram oder in einem Podcast öffentlich gemacht wird." Die vergangenen Monate seien für ihn, seine Freundin und seine Familie unerträglich gewesen. "Ich wollte endlich mit der Sache abschließen", fasste der Moderator zusammen.

Darüber hinaus erzählte Jimi, dass er schon während der Beziehung mit Yeliz große Zweifel hatte. "Schon vor der Schwangerschaft habe ich mich mehr und mehr distanziert, weil ich merkte, dass die Beziehung in eine Richtung geht, die mir nicht guttut", betonte der gebürtige Münchner.

Sky/Jennifer Endom Jimi Blue Ochsenknecht bei "Diese Ochsenknechts"

Instagram / _yelizkoc_ Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc mit ihrer Tochter Snow

