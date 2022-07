Heiratet sie etwa bald? Katie Price probiert Brautkleider an

Läuten da etwa bald die Hochzeitsglocken? Katie Price (44) und ihr Verlobter Carl Woods konnten ihre Hochzeitspläne bislang noch nicht in die Tat umsetzen: Die Sängerin musste sich vor Gericht verantworten, da sie trotz eines Kontaktverbots die Verlobte von ihrem Ex Kieran Hayler (35) in einem Brief beleidigt hatte. Vor rund zwei Wochen wurde dann ein Urteil gefällt – die Britin muss nicht ins Gefängnis, sondern wurde zu gemeinnütziger Arbeit verdonnert. Seitdem konzentriert sich Katie wieder voll und ganz auf ihre Hochzeit, denn man sah sie in Thailand Brautkleider anprobieren!

Das Model macht gerade Urlaub in Thailand, wo sie ganz in Weiß abgelichtet wurde: Auf Bildern, die Mirror vorliegen, sah man die fünffache Mutter pompöse Brautkleider anprobieren. So zog die 44-Jährige ein komplett mit Spitze besetztes Prinzessinnenkleid zusammen mit einem Schleier an. Andere Aufnahmen zeigen den Reality-TV-Star in einem schlichten gestuften Kleid in A-Linie. Für welche Robe sie sich entschied, ist nicht bekannt – allerdings könnte das Kleidungsstück Gerüchten zufolge noch in diesem Jahr auf ihrer und Carls Hochzeit zu sehen sein.

Nachwuchs würde das Glück des Paares perfekt machen. Darüber sprach Katie schon einmal in der Vergangenheit, denn sie sagte: "Carl will auf jeden Fall demnächst Vater werden. [...] Es ist sein größter Wunsch." Deshalb habe die bereits fünffache Mutter im Mai eine Behandlung für eine künstliche Befruchtung begonnen.

Instagram / katieprice Katie Price im Juni 2022

Instagram / carljwoods Carl Woods und Katie Price im Mai 2022

Raw Image LTD/MEGA Carl Woods und Katie Price im Juni 2022

